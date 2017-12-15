صنعاء.. انفجار مخزن سلاح حوثي في حديقة للأطفال

أدى انفجار مخزن سري لأسلحة حفرته ميليشيات الحوثي في حديقة الثورة للأطفال شمال #صنعاء إلى هروب عشرات الأسر من منازلهم بسبب تطاير القذائف وشظايا الصواريخ من المخزن الواقع في حي الجراف وسط حي سكني قريب من وزارة الاتصالات.

من جهة أخرى، أعلن الجيش اليمني، الخميس، التحام جبهتي محافظة صعدة معقل الحوثيين الرئيس أقصى شمال البلاد، والجوف شمال شرق، عقب السيطرة على منطقة الخليقا غرب الجميشات الواقعة بين المحافظتين. وقال الناطق الرسمي للمنطقة العسكرية السادسة عبد الله الأشرف، "إن وحدات الجيش في جبهة البقع محافظة صعدة، التحمت اليوم بوحدات الجيش في الجوف".

وجاء هذا التقدم اللافت والهام عقب معارك عنيفة خاضها الجيش اليمني بإسناد من التحالف العربي بقيادة السعودية، مع ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وبحسب مصادر ميدانية، فإن قوات الجيش انتشرت في خطوط رئيسية تربط جبهتي الجوف بصعدة، فيما التقت الجبهتان في الخليقا.

وكان الجيش اليمني حقق، الأربعاء، اختراقا ميدانيا استراتيجيا وهاما، بالوصول إلى أولى مديريات الجوف (شمال شرق) من جهة محافظة صعدة.