سفير واشنطن لدى اليمن: صدمنا من مقتل صالح

أكد السفير الأمريكي لدى اليمن ماثيو تولر خلال حديث تليفزيوني الجمعة أن مقتل الرئيس السابق #علي_عبدالله_صالح على يد الميليشيات الحوثية شكل صدمة كبيرة للولايات المتحدة الأمريكية وللمجتمع الدولي، وأثبت للجميع مدى وحشية جماعة الحوثيين وعدم إيمانها بالحلول السياسية ورفضها للاختلاف الذي ترجمته في قتل حليفها السابق في أول خلاف بينهما.

وقال تولر إن الميليشيات تحمل مشروعا خارجيا يهدف لتدمير مقومات الدولة بما يؤثر سلبا على أمن واستقرار المنطقة والعالم، مشيرا إلى أن بلاده كما المجتمع الدولي يراقبون بقلق شديد ممارسات الميليشيات المروعة بحق أعضاء المؤتمر الشعبي العام وكل من يخالفها .

إلى ذلك، حث تولر القبائل اليمنية على الاضطلاع بدورها لمواجهة تطرف الميليشيات.



كما أشار إلى وجود تيار داخل الميليشيات ذاتها يتميز بالاعتدال ولا يوافق على كل ممارساتها وهو ما يبرر وفق تولر عدم إدراج الميليشيات الحوثية على قائمة الإرهاب، إذ لا يزال المجتمع الدولي يعول على الجناح المعتدل للعودة إلى جادة الصواب والانخراط في مفاوضات.



