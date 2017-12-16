ميليشيات الحوثي تخطف برلمانيين وأعضاء من المؤتمر

أفادت مصادر الحدث السبت أن ميليشيات الحوثي اختطفت أربعة من أعضاء مجلس النواب، إضافة الى عضوين من مجلس الشورى عن حزب المؤتمر الشعبي العام، وضابطين من الحرس الجمهوري المواليين للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، وأودعتهم في سجون سرية.

ومن بين المختطفين النائب البرلماني علي الكبودي عن محافظة ذمار، والنائب محمد صالح.

إلى ذلك، أشارت مصادر أمنية إلى أن ميليشيات الحوثي أعدت قوائم لقياديين وكوادر ونواب في حزب المؤتمر الشعبي تقوم بملاحقتهم.

يذكر أن #المبعوث_الأممي الخاص إلى اليمن، إسماعيل ولد #الشيخ، كان شدد مساء الجمعة، على أن "ما يجري حالياً في صنعاء غير مقبول ومخالف للقانون الدولي العام"، في إشارة لما ترتكبه ميليشيات الحوثي الانقلابية من حملات تصفية واقتحام منازل واختطاف يطال الموالين للرئيس الراحل علي عبدالله #صالح، ومعارضيها.

وشدد ولد الشيخ على وجوب "وضع حد فوري لما يتعرض له قادة المؤتمر الشعبي العام والناشطين وأسرهم من تعنيف وترهيب".



