ولد الشيخ يلتقي قيادات بالمؤتمر.. وبحث في الصراع اليمني

أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد في سلسلة تغريدات عبر تويتر مساء الجمعة أنه اجتمع بمجموعة من كبار قادة المؤتمر الشعبي العام دون تسميتهم لتقديم العزاء في وفاة الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، وللبحث في أفضل الطرق لإنهاء الصراع في اليمن.

واعتبر أن ما يجري حالياً في #صنعاء غير مقبول ومخالف للقانون الدولي العام، مشدداً على وجوب وضع حد فوري لما يتعرض له قادة المؤتمر الشعبي العام والناشطون وأسرهم من تعنيف وترهيب

ان ما يجري حاليا في صنعاءغير مقبول ومخالف للقانون الدولي العام. يجب وضع حد فوري لما يتعرض له قادة المؤتمر الشعبي العام والناشطين وأسرهم من تعنيف وترهيب — UN Envoy to Yemen (@un_envoy) December 15, 2017

إلى ذلك، ذكر المبعوث الأممي أنه عقد لقاءات "مثمرة وبناءة" مع وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية ،الدكتور أنور قرقاش، وكبار المسؤولين الإماراتيين "لمناقشة الصراع في اليمن، والوضع الإنساني والطريقة الفضلى للتوصل إلى حل سياسي".

