اليمن.. المؤتمر الشعبي في ذمار يعلن تأييده للشرعية

دعت قيادات المؤتمر الشعبي العام بمحافظة ذمار، إلى دعم الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي وسرعة الإلتفاف حول الترتيبات التي تجريها الحكومة الشرعية، الهادفة الى إعادة ترتيب صفوف حزب المؤتمر للمشاركة في هزيمة مليشيات الحوثي الانقلابية سياسياً وعسكريا.

وأتى هذا الانضمام، في أول موقف رسمي مؤتمري تم الاعلان عنه الجمعة خلال لقاء موسع عقدته قيادات المؤتمر الشعبي العام فرع ذمار في مأرب، بحضور اللواء علي محمد القوسي ـ محافظ ذمار وعدد من قيادات حزب المؤتمر، تم فيه مناقشة تطورات الأوضاع بعد مقتل الرئيس السابق صالح، والأحداث السياسية والعسكرية المتسارعة.

كما دعا الاجتماع أعضاء المؤتمر وقيادته وفروعه وأنصاره إلى إدانة المواقف التي وصفها بالمغامرة لبعض قيادات #حزب_المؤتمر في #صنعاء المتحالفة مع مليشيات الحوثي.

وأشاد اللواء القوسي بالجهود البارزة لحزب المؤتمر في مواجهة الإنقلاب الحوثي، وكذا جهوده الملموسة في استعادة الدولة والدفاع عن الجمهورية والثورة والوحدة.

كما حيا القيادي عبدالاله المقدشي ـ نائب رئيس المؤتمر الشعبي بذمار دول التحالف العربي على دعمها للشرعية وتصديها للعدوان الحوثي، دفاعاً عن أمن اليمن وأمن الأمتين العربية والإسلامية الذي يتعرض لمخاطر إقليمية حقيقية تمثل إيران مصدرها الأول والأساسي.

