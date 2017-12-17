اليمن: الانتهاكات في صنعاء وراء إجلاء موظفي الإغاثة

دعا وزير الإدارة المحلية اليمني ورئيس اللجنة العليا للإغاثة، عبدالرقيب فتح، المنظمات الأممية إلى التوجه لمدينة عدن لتتمكن من الاستمرار في عملها وتسيير القوافل الإغاثية للمحتاجين بكافة المحافظات، وذلك بعد إعلان تحالف دعم الشرعية إجلاء منظمات إغاثية لموظفيها من صنعاء نتيجة إجرام ميليشيات الحوثي.

وقال فتح إن مضايقة الحوثيين للمنظمات الدولية العاملة في المجال الإغاثي والإنساني والتدخل في أعمالها واستهداف موظفيها يعد تدخلاً سافراً في القانون الدولي.

من جهته، أشار وزير الخارجية اليمني، عبد الملك المخلافي، إلى أن الوضع في صنعاء غير آمن وأن قرار إجلاء موظفي الإغاثة جاء نتيجة انتهاكات ميليشيات الحوثي، معلناً استعداد الحكومة لتوفير ممرات آمنة لمنظمات الإغاثة.