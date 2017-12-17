عاجل

البث المباشر
الحدث اليمن

اليمن: الانتهاكات في صنعاء وراء إجلاء موظفي الإغاثة

المصدر: الحدث.نت
عناصر من الحوثيين في صنعاء (أرشيفية)
رابط مختصر

دعا وزير الإدارة المحلية اليمني ورئيس اللجنة العليا للإغاثة، عبدالرقيب فتح، المنظمات الأممية إلى التوجه لمدينة عدن لتتمكن من الاستمرار في عملها وتسيير القوافل الإغاثية للمحتاجين بكافة المحافظات، وذلك بعد إعلان تحالف دعم الشرعية إجلاء منظمات إغاثية لموظفيها من صنعاء نتيجة إجرام ميليشيات الحوثي.

وقال فتح إن مضايقة الحوثيين للمنظمات الدولية العاملة في المجال الإغاثي والإنساني والتدخل في أعمالها واستهداف موظفيها يعد تدخلاً سافراً في القانون الدولي.

من جهته، أشار وزير الخارجية اليمني، عبد الملك المخلافي، إلى أن الوضع في صنعاء غير آمن وأن قرار إجلاء موظفي الإغاثة جاء نتيجة انتهاكات ميليشيات الحوثي، معلناً استعداد الحكومة لتوفير ممرات آمنة لمنظمات الإغاثة.

كلمات دالّة

#اليمن, #ميليشيات, #الحوثي, #انتهاكات, #صنعاء, #المنظمات الأممية

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر