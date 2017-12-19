الأحزاب اليمنية تطالب بحماية أممية

استنكرت الأحزاب والمكونات السياسية اليمنية الانتهاكات التي ترتكبها ميليشيات الحوثي ضد حزب المؤتمر الشعبي العام، من اعتقالات وتعذيب واختطافات لقياداته وقتل وترويع ومداهمات لمقراته.

وطالبت الأحزاب في بيان لها بالوقف الفوري للانتهاكات للحقوق والحريات، وإطلاق سراح المعتقلين منذ بدء الانقلاب، والكشف عن مصير المفقودين والمخطوفين.

وبدأت القوى السياسية اليمنية تستشعر خطورة السلوك القمعي لميليشيات الحوثي التي يخشى أن توسع الاستهداف إلى كل الأطراف السياسية، بعد أن شنت حملة ضد قيادات حزب المؤتمر شملت اعتقالات واختطافات وتصفيات وتعذيباً ومداهمات للمنازل والمقار ونهبها وفرض الإقامة الجبرية على العديد من القيادات.