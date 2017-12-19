المخلافي: يجب أن يكون المؤتمر جزءا من المعادلة السياسية

أكد وزير الخارجية اليمني خلال لقاء مع "الحدث" أن أعضاء البرلمان يتعرضون لضغوط من الميليشيات الحوثية، وطالب حزب المؤتمر الشعبي أن يكون جزءاً من المعادلة السياسية.

وقال إن التوجه الأساسي للحكومة اليمنية كان دائماً يتمثل في حشد كافة الطاقات اليمنية في صف واحد، مضيفاً أن الانقلابيين خسروا كافة الجهات التي كانت تواليهم.

ميدانياً، أفادت مصادر أن معارك ضارية اندلعت بين قوات الجيش الوطني وميليشيا الحوثي، في جبهات عدة في مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء.

وأضافت المصادر أن قوات الجيش الوطني شنت هجوماً كبيراً ومباغتا بالمدفعية الثقيلة على مواقع الميليشيات المتبقية في مديرية نهم، وبحسب شهود عيان فإن أصوات الانفجارات سمعت في مناطق أرحب وهمْدان وعيال سريح. ويأتي الهجوم بمساندة طيران التحالف الذي قصف مواقع وتعزيزات الحوثيين في مناطق متفرقة في مديرية نهم.