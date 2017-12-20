شاهد.. روايات أطفال جندهم الحوثيون بصفوف القتال

أسفرت معركة تحرير #بيحان وعسيلان في محافظة #شبوة عن أسر الجيش الوطني لعشرات المتمردين.

وبحسب مصادر عسكرية فإن 165 عنصرا من ميليشيا الحوثي سلموا أنفسهم للجيش، مشيرة إلى أن من بينهم العشرات من الأطفال الذين جندتهم الميليشيات في صفوفها.

وفي #صنعاء، أفادت مصادر "العربية" أن #ميليشيا_الحوثي تعيش حالة هلع وارتباك جراء الانتصارات المتتالية للجيش الوطني في مختلف الجبهات اليمنية.

وأضافت المصادر أن ميليشيات الحوثي تقوم بحفر أنفاق وخنادق ومتاريس في الحصبة شمال العاصمة اليمنية، تحسبا لدخول قوات الشرعية في أي لحظة.

وفي هذا السياق، وصف مراقبون هذه التدابير الدفاعية شمال صنعاء بأنها دليل واضح على انهيار مقاتلي الميليشيا في جبهة نهم شرق العاصمة.