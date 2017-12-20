عشرات الحوثيين يسلمون أنفسهم للجيش اليمني في شبوة

سلم عشرات المسلحين المتمردين انفسهم لقوات الجيش الوطني اليمني، خلال معركة تحرير بيحان وعسيلان في محافظة شبوة من الميليشيات الحوثية.



وبحسب مصادر عسكرية فان 165 عنصرا من ميليشيا الحوثي سلموا انفسهم للجيش وسط حالة انهيار كبيرة في صفوف الميليشيا..

وفي صنعاء أفادت مصادر الحدث بأن مليشيا الحوثي تعيش حالة هلع وارتباك جراء الانتصارات المتتالية للجيش الوطني في مختلف الجبهات اليمنية.



وأضافت المصادر أن مليشيات الحوثية تقوم بحفر أنفاق وخنادق ومتاريس في الحصبه شمال العاصمة صنعاء تحسبا لدخول قوات الشرعية في أي لحظة.



ووصف مراقبون هذه التدابير الدفاعية شمال صنعاء بأنها دليلٌ كافٍ على انهيار مقاتلي المليشيا في جبهة نهم شرق العاصمة.



وكان قرابة 20 قناصاً من الحوثيين سلموا أنفسهم في الساعات الأخيرة إلى قوات الجيش اليمني في مديرية نهم.



وفي الموازة على الجبهة نفسها, تؤكد مصادر الحدث انتحار المسؤول عن الحوثيين في جبهة مديرية نهم أبو مالك المؤيد بقنبلة فجرها بنفسِه بعد وصول قوات الجيش إلى موقع كان يتحصن فيه.