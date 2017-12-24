اليمن.. ميليشيا الحوثي تخنق صنعاء أمنيا واقتصاديا

فيما تواصل ميليشيات الحوثي انتهاكاتها بحق القيادات العسكرية والأمنية والمدنية والسياسية في العاصمة اليمنية #صنعاء وسط التدهور العسكري لمسلحيها على الميليشيات، أكد تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الأميركية أن ميليشيات الحوثي شددت من قبضتها على الأهالي في العاصمة خلال الأسابيع الماضية، حيث يداهم مسلحوها أي منزل يشتبه فى معارضته لهم.

كما أكدت الصحيفة أن الحوثيين أعاقوا الوصول إلى الإنترنت وحجبوا مواقع التوصل الاجتماعي. كما أكدت نيويورك تايمز أن الميليشيات قامت باحتجاز مئات الأشخاص، حيث تزداد أسعار السلع الأساسية مثل الغذاء والوقود مما يهدد بتفاقم الأزمة الإنسانية.

وقالت مصادر يمنية للصحيفة أن نحو خمسين قيادياً في حزب المؤتمر الشعبي مازالوا مختبئين في صنعاء، وأن نحو خمسة عشر منهم تحت الإقامة الجبرية من قبل ميليشيات الحوثي.