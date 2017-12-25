الجيش اليمني يستعيد مديرية ناطع.. ويتقدم في البيضاء

اتسعت رقعة المعارك الميدانية بين قوات الجيش الوطني وميليشيات الحوثي في عدة مواقع بمديرية نهم شرقي صنعاء.

وبحسب مصادر "الحدث"، فإن الاشتباكات لا تزال دائرة في المناطق الفاصلة بين مديريتي نهم وأرحب وسط تقدم ميداني لقوات الجيش الوطني.

هذا واستعادت قوات الشرعية مديرية ناطع بشكل كامل ومواقع أخرى في محافظة البيضاء بعد معارك ضارية مع ميليشيات الحوثي.

وكان الجيش الوطني اليمني أعلن أنه تمكن من استعادة مركز مديرية نعمان، أولى مديريات محافظة البيضاء.

يأتي ذلك بالتزامن مع انهيار ميليشيات الحوثي الانقلابية‏ ووقوع خسائر كبيرة في صفوفها.

‏وكانت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة وقوات التحالف العربي، قد تمكنت من السيطرة على كامل قرى ومناطق مديرية بيحان بمحافظة شبوة‬.

من جهة أخرى، فشلت ميليشيات الحوثي الانقلابية، الأحد، في إطلاق #صاروخ_باليستي جديد باتجاه مواقع قوات الجيش اليمني في مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء.

وأكد شهود عيان أن الصاروخ الذي أطلقته الميليشيات من قرية حيد العرقبة بمنطقة ريام في مدينة رداع بمحافظة البيضاء، وسط اليمن، سقط في منطقة قريبة مجاورة بعد إطلاقه.

وبحسب الشهود، فإن الصاروخ الحوثي سقط في منطقة الباهر ببني زياد في مديرية القريشية المجاورة بذات المحافظة.