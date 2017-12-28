الجيش اليمني يحرر مديرتي نعمان وناطع.. والميليشيات تفر

أكدت مصادر "الحدث" أن قوات الشرعية اليمنية تواصل تقدمها في محافظة البيضاء، وسيطرت بشكل كامل على مديرتي نعمان وناطع في المحافظة.

وفي جبهة نهم يخوض الجيش الوطني معارك عنيفة وسط فرار جماعي لميليشيا الحوثي.

هذه الخسائر في صفوف ميليشيات الحوثي على مستوى القيادات فضلا عن العناصر دفعت الميليشيات في ذمار إلى فرض التجنيد الإجباري بقوة السلاح على أبناء المحافظة مع اقترابِ قواتِ الجيش الوطني إليها.

وأضافت المصادرُ أن التجنيد الإجباري في ذمار بلغ ذروته، تزامناً مع اقتراب معركة البيضاء، وأن الميليشيات تعملُ على استدعاء العسكريين السابقين ومن رفض منهم يتم اختطافه.

وأكدت كذلك أن ميليشيات الحوثي يبحثون في المدارس عن مقاتلين من الطلاب وخصوصاً الثانوية والإعدادية وذلك للمشاركة في جبهات القتال لسد العجز لديها.. يذكر أن الحوثيين يعانون من الاستنزاف البشري بعد مقتل أعدادٍ كبيرة منهم في جبهات القتال.