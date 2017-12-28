ميليشيا الحوثي تفرض التجنيد الإجباري بقوة السلاح

كشفت مصادر محليةٌ في محافظة ذمار أن قادةَ ميليشيات الحوثي في المحافظة يفرضون التجنيدَ الإجباري بقوة السلاح على أبناء المحافظة مع اقتراب قوات الجيش الوطني إليها.

وأضافت المصادرُ أن التجنيدَ الإجباري في ذمار بلغ ذروته، تزامناً مع اقترابِ معركة البيضاء، وأن الميليشياتِ تعملُ على استدعاء العسكريين السابقين ومن رفض منهم يتم اختطافه.

وأكدت كذلك أن ميليشيات الحوثي يبحثون في المدارس عن مقاتلين من الطلاب وخصوصاً الثانوية والإعدادية وذلك للمشاركة في جبهات القتال لسد العجز لديها.. يذكر أن الحوثيين يعانون من الاستنزاف البشري مع بعد مقتل أعدادٍ كبيرةٍ منها في جبهات القتال.