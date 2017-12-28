يونيسيف: ميليشيا الحوثي جندت أكثر من 2000 طفل بالقتال

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف، أنه تم تجنيد أكثرَ من 2100 طفل يمني منذ بداية الصراع.

وقالت المنظمةُ إن تجنيدَ الأطفال يعد انتهاكا للقرارات الأممية.

ولم تذكر المنظمة الجهات المتسببة بتجنيد الأطفال، إلا أن تقارير سابقة اتهمت الحوثيين باستغلال الأطفال القصر في أعمال القتال.

فيما كشفت مصادر محلية في محافظة ذمار أن قادةَ ميليشيات الحوثي في المحافظة يبحثون في المدارس عن مقاتلين من الطلاب وخصوصاً الثانوية والإعدادية وذلك للمشاركة في جبهات القتال لسد العجز لديها.. يذكر أن الحوثيين يعانون من الاستنزاف البشري مع بعد مقتل أعدادٍ كبيرةٍ منها في جبهات القتال.