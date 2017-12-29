اليمن.. هجوم فاشل للميليشيا على الخوخة يكبدها 100 قتيل

أكدت مصادر الحدث اندلاع #مواجهات عنيفة بين #قبائل_الحداء وميليشيات #الحوثي في محافظة ذمار جنوب العاصمة اليمنية #صنعاء وفي الحديدة.

وقال عبد الرحمن الحجري، قائد المقاومة التهامية إن ميليشيات الحوثي الانقلابية تكبدت أكثر من 100 قتيل وعشرات الجرحى في محاولة هجوم رابع فاشل على الخوخة.

وأوضح الحجري للحدث أن قائد الهجوم خالد المهدلي قد قتل في المواجهات، مضيفا أن نحو 250 مقاتلاً تم حشدهم على خطوط المواجهة على دراجات نارية مسنودين بعربات مسلحة.

إلى ذلك قال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اليمنية اللواء ركن طاهر العقيلي إنه سيكون هناك قرار مشترك محلي وإقليمي ودولي حول الحديدة، وسيكون هناك تحرك باتجاه المدينة في الوقت المناسب.

وفي حديث إلى صحيفة الشرق الأوسط، أكد العقيلي أن الجيش يحقق مكاسب كبيرة، ونجح في قتل عدد من قيادات الحوثيين ممن تدربوا في إيران، وسوريا، ولبنان.

ولفت إلى أن قوات التحالف تلعب دوراً مهما ومحورياً في كل الاتجاهات، وقدمت كل الإمكانيات الممكنة لخدمة وتطوير الجيش، والسعودية والإمارات تقفان جنباً إلى جنب مع الجيش اليمني للدفاع عن حقوق الشعب.

وتطرق إلى أن دولاً في الاتحاد الأوروبي أبدت رغبة في تقديم الدعم اللوجيستي للجيش اليمني، كما أن هناك تعاوناً مع أستراليا في الجانب البحري في خفر السواحل.