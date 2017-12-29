ميليشيا الحوثي تعلن مقتل قيادي بغارة للتحالف

أفاد موفد الحدث بمقتل المشرف الأمني العام لميليشيا #الحوثي في مديرية الحشوة بمحافظة #صعدة المدعو أبو حسين محمد حسين العماد مع ثلاثة من مرافقيه في معسكر طيبة الاسم في مديرية كتاف البقع في صعدة.

وكانت ميليشيا الحوثي أعلنت عن #مقتل_قيادي بارز لديها وهو " ياسر الأحمر"، بغارة جوية لتحالف دعم الشرعية غرب اليمن.

وبحسب إعلام ميليشيا الحوثي فإن ما يسمونه برئيس المجلس السياسي بعث برقية عزاء لنجل ياسر الأحمر أشاد فيها ضمناً بدور والده المهم في الانقلاب.

يشار إلى أنّ ياسر الأحمر كان مُلقباً بـ"الخائن" في قبيلة حاشد.