اليمن.. مقتل 20 من الميليشيات وأسر 50 آخرين في ناطع

أعلن مصدر يمني عن مقتل 20 من عناصر ميليشيات الحوثي وجرح خمسة آخرين بينهم القيادي الحوثي "أبوهاشم"، مشرف الميليشيات في مديرية ناطع بمحافظة البيضاء، وذلك خلال اشتباكات عنيفة أعقبت هجوماً لقوات الجيش الوطني والمقاومة على مواقع الميليشيات في عقبة مالح والجريبه والمشيط.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن مصادر عسكرية أن الجيش الوطني تمكن من أسر 50 آخرين من عناصر الميليشيات، في حين لا يزال العشرات محاصرين في منطقة حجلان التابعة لمديرية ناطع.

واستهدفت غاراتٌ لمقاتلات التحالف مواقع الميليشيات في قمة عقبة مالح، وأسفرت عن تدمير آليات عسكرية وسقوط قتلى وجرحى.