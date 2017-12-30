ميليشيا الحوثي تشن حملة اعتقالات جديدة في الحديدة

أكدت ميليشيا الحوثي مصرع أحد قادتها على أطراف مديرية خوخة في الحديدة إلى جانب 80 آخرين قتلوا في غارات التحالف وعلى جبهات القتال.

وتشن الميليشيات حملة اعتقالات واسعة في الحديدة ضد كل من يتعاون مع الشرعية.

من جهة أخرى أفرجت الميليشيات عن قيادات في حزب المؤتمر الشعبي مقابل التزامهم بالولاء للميليشيات وحشد المقاتلين.

يأتي هذا فيما، أعلن #الجيش_اليمني، السبت، تحرير منطقة #اليتمة مركز مديرية خب الشعف كبرى مديريات محافظة #الجوف شمال البلاد، بعد أيام من إطلاق عملية عسكرية واسعة لتطهير بقية مناطقها من سيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية.