شاهد أول بث مباشر من اليتمة اليمنية بعد تحريرها

نقلت كاميرا "الحدث" أول بث مباشر من اليتمة اليمنية بعد أن حررتها قوات الشرعية، من ميليشيات الحوثي.

ونجحت العملية العسكرية التي أطلقها الجيش اليمني، والتحالف العربي بقيادة السعودية، لتحرير ما تبقى من مديرية خب والشعف في محافظة الجوف شمال شرق البلاد، في تحقيق السيطرة على أكثر من 90 بالمئة من مساحة المديرية التي تشكل 82% بالمئة من المساحة الإجمالية للمحافظة.

وأعلن الناطق الرسمي باسم المنطقة العسكرية السادسة العقيد عبد الله الأشرف، الأحد، أن قوات الجيش الوطني أحكمت سيطرتها على منطقة اليتمة مركز مديرية خب والشعف ودخلت سوق اليتمة والمجمع الحكومي بالتزامن مع انهيار تام للميليشيا الانقلابية، موضحاً أن عشرات القتلى والجرحى من الحوثيين سقطوا خلال المعارك، إضافة إلى أسر 45 آخرين.

وتعد مديرية خب والشعف شمال الجوف، كبرى مديريات المحافظة المكونة من 12 مديرية، وخب والشعف أكبر مديرياتها - بل أكبر مديرية مساحة على مستوى اليمن - وتعادل نسبة 82% من المساحة الكلية للمحافظة.