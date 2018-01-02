اللواء الأحمر يفلت من الحوثيين ويصل مأرب

وصل اللواء علي صالح #الأحمر، الأخ غير الشقيق للرئيس اليمني الراحل، علي عبد الله #صالح، فجر الثلاثاء، إلى #مأرب.

ونسبت وكالة الأناضول إلى مصدر حكومي يمني قوله إن اللواء الأحمر استطاع الخروج من #صنعاء والانتقال إلى مأرب، رغم القبضة الأمنية المشددة التي تفرضها ميليشيات الحوثي على مداخل ومخارج صنعاء.

ولم يكشف المصدر عن الطرق التي سلكها اللواء الأحمر من أجل الوصول إلى مأرب والإفلات من قبضة #الحوثيين.

ويعد هذا أرفع مسؤول عسكري من أقارب صالح، ينتقل إلى مناطق الشرعية.

واللواء الأحمر كان قائدا للحرس الجمهوري ثم مديرا لمكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة حتى سقوط نظام صالح.