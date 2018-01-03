اليمن.. عملية لاستعادة البيضاء والحوثي يفجر الجسور

قالت مصادر عسكرية يمنية إن #ميليشيات_الحوثي لجأت إلى تفجير الجسور و"العبّارات" في محافظة #البيضاء، عقب تقدم الجيش الوطني ودخوله أولى مناطق المحافظة.

وأفاد قائد محور بيحان اللواء مفرّح بحيبح أن هناك تجهيزات واستعدادات تتم حاليا لانطلاق عملية تحرير كافة مديريات محافظة البيضاء.

وأكد بحيبح خلال استقباله محافظ البيضاء صالح أحمد الرصاص أن الجيش الوطني ومعه المقاومة سيواصلان عملياتهم العسكرية لتحرير كافة المناطق التي ما زالت تحت سيطرت ميليشيات الحوثي.

من جهته أكد محافظ البيضاء صالح الرصاص أن الاستعدادات العسكرية الخاصة بعملية استعادة باقي مديريات البيضاء على وشك الاكتمال، مؤكداً أن الشرعية ستتواجد قريبا في البيضاء بعد استعادتها من الحوثيين.

تضييق الخناق

ميدانياً أيضا تمكن #الجيش_اليمني مسنودا بالمقاومة الشعبية من السيطرة على وادي عرفان في حيس جنوب مدينة #الحديدة، يأتي هذا فيما استعاد الجيش مسنودا بطيران التحالف سلسلة جبال السلطاء شرق صنعاء.

ويضيق الخناق على ميليشيات الحوثي، فيما يُعتقد أنها في مراحل متقدمة من الوهن، مع خسارتها معارك حاسمة وأراضي استراتيجية في جبهات الحديدة ونهم وأطراف العاصمة ومناطق أخرى.

ففي جبهة الحديدة سيطر الجيش مسنوداً بالمقاومة الشعبية على وادي عرفان جنوب غربي حيس، التي كانت تحت سيطرة الانقلابيين الحوثيين.

وأفادت مصادر العربية أيضا أن الجيش وصل إلى وادي ظمي جنوب مركز مديرية حيس شمال المدينة، وينفذ عملية تمشيط واسعة للمزارع الواقعة بين الخوخة ويختل والزهاري والقرى المجاورة لحيس لملاحقة عناصر الميليشيات.

وفي جبهات محافظة صنعاء أيضا يتقدم الجيش على حساب الميليشيات، إذ استعاد مسنودا بطيران التحالف العربي سلسلة جبال السلطاء، وتقدم باتجاه عزلة مسورة.

كذلك في جبهة نهم شن طيران التحالف العربي غارات داعمة للجيش على مناطق للميليشيات في منطقة مسورة، كما شن أيضا غارات على الميليشيات في مديرية نعمان في البيضاء.