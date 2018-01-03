اليمن.. موفد الحدث يجول في بعض مديريات البيضاء

في أول زيارة رسمية من نوعها تفقد محافظ #البيضاء مديرية نعمان المحرّرة، تلتها زيارة إلى مديرية ناطع التي تحررت هي الأخرى من #ميليشيا_الحوثي.

البيضاء، المحافظة التي لم يدخل الحوثيون أغلب مديرياتِها بفضل صلابة مقاومتها التي تخوض حرب استنزاف ضدّ الميليشيات منذ الانقلاب على الشرعية.

وإلى المتون مركز مديريةِ #خب الشعف كبرى مديرياتِ الجمهورية اليمنية، اتجه الفريق محمد المقدشي مستشار القائد الأعلى للقواتِ المسلحةِ اليمنية. وقد شملت الجولة المناطقَ المحرّرة من محافظةِ الجوف والطريق الدولي الرابط بين محافظتي #الجوف و #صعدة.

تحرير مديرية خب الشعف جعل الأنظار تتجه نحو مديريةِ برط المحاذيةِ لصعدة.

وقد ساهمت استراتيجية الجبهات المتعدّدة التي دشنها التحالف، في زيادة الضغط على الميليشيات وتشتيت قدرتها العسكرية ما سارع في انهيارها.