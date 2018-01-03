اليمن.. ميليشيات الحوثي تستحوذ على سوق التبغ

في #اليمن تلتهم الميليشيات الحوثية المؤسسة تلو الأخرى بهدف السيطرة على أكبر قدر ممكن من أموال البلاد، لتستخدمها في مجهودها الحربي وتحرم منها اليمنيين.

ميليشيات الحوثي سيطرت على شركة #كمران لصناعة التبع، لتضع بذلك يدها على مليارات الريالات التي تقدمها لخزينة الدولة.

وأصدر رئيس ما تطلق عليه الميليشيات المجلس السياسي الأعلى، صالح #الصماد، قرارا بتعيين اسم جديد رئيسا لمجلس إدارتها بدلا من رئيسها السابق الموالي للرئيس الراحل علي عبد الله #صالح.

الشركة المذكورة ترفد الخزينة العامة بمليارات الريالات سنويا تدرها عليها العائدات والرسوم المتحصلة من بيع منتجاتها.

وبحسب مصدر في الشركة، فقد بلغ صافي ما وردته الشركة لخزينة الدولة في 2015 أكثر من 53 مليون دولار ستحول مستقبلا إلى تمويل المجهود الحربي للميليشيات.

وتنتج الشركة 5 أصناف من #السجائر لتغطية حاجيات السوق المحلية تبلغ حصة الحكومة من رأس مالها البالغ 7 مليارات ريال نحو 28 في المئة، فيما تبلغ حصة الشركة البريطانية الأميركية للتبغ 25 في المئة، مقابل نحو 13 في المئة ويبقى أكثر من 33 في المئة للاكتتاب العام.

وفور إحكام الميليشيات سيطرتها على الشركة أصدر فرع البنك المركزي تعميماً إلى المصارف باتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الحسابات الخاصة بهذه الشركة و5 شركات أخرى حكومية، بينها الخطوط الجوية ويمن موبايل وميون للصناعة المحدودة ومأرب اليمنية للتأمين وأساس العقارية المحدودة بالاستناد إلى مذكرة وزير المال لدى حكومة الانقلاب.