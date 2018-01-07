اليمن.. استسلام قائد ميليشيات الحوثي في الساحل الغربي

أكدت مصادر عسكرية من جبهة الساحل الغربي في مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة أن قائد جبهة الساحل الغربي التابع للمليشيات الانقلابية ويدعى ابراهيم عذابو سلم نفسه مع 50 مقاتلا من عناصر المليشيات لقوات الجيش الوطني والمقاومة.



وأوضحت المصادر أن عذابو سلم نفسه مع مقاتليه بعد معارك عنيفة خاضها الجيش الوطني مع المليشيات الحوثية في مديرية حيس وتم محاصر المليشيات.

يشار الى ان عذابو هو زعيم احد عصابات النهب والسلب وقاطع طريق شهير، وقد صدر في حقه حكما بالإعدام الا ان المليشيات افرجت عنه ودفعت به الى الجبهات مقابل العفو عنه.

