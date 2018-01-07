اليمن.. إفشال تقدم للحوثيين في محيط القصر الجمهوري بتعز

تمكن الجيش الوطني اليمني من صد محاولة تقدم للمليشيات في محيط معسكر التشريفات والقصر الجمهوري بتعز إثر قصف مدفعي كثيف بين الطرفين.

من جانبها قصفت ميليشيات الحوثي الأحياء السكنية الشرقية للمدينة بأكثر من عشرة قذائف سقط خلالها جرحى بينهم أطفال ، كما دارت معارك عنيفة في مختلف جبهات القتال تكبدت خلالها المليشيات خسائر بالارواح والمعدات.

وفي محافظة البيضاء قتل واصيب العشرات من المتمردين في مديرية ناطع وقالت مصادر محلية إن جثث الميليشيا الحوثية تنتشر بجبال ووديان الجملية بمنطقة آل العريف بمديرية ناطع، كما شنت المقاومة الشعبية هجوماً بالرشاشات والاسلحة الثقيلة على مواقعهم في انتل ذي مضاحي بمنطقة المسحر بجبهة الحازمية.

في الاثناء، أكد قائد لواء حرس الحدود اليمني اللواء هيكل حنتف أن الجيش الوطني حقق أهداف الخطة الأولى من تحرير مديرية خب الشعف في محافظة الجوف شمالي البلاد بعد تحرير ما يقرب من الفين واربعمئة كيلو متر مربع.