اليمن.. "المؤتمر" يرفض استغلاله لشرعنة جرائم الحوثي

أعلنت قيادة المؤتمر الشعبي العام خارج اليمن أن المؤتمر يواجه بكافة قياداته وكوادره عمليات الهدم المنظم للدولة والمجتمع والتخريب الممنهج للتعايش.

ويأتي هذا البيان استباقاً للاجتماع المرتقب لبعض أعضاء حزب المؤتمر الموالين لميليشيا الحوثي في #صنعاء.

وأضاف البيان أن قيادات المؤتمر تتابع المحاولات الحوثية الساعية إلى تشتيت قوة المؤتمر وتفكيكه وإجبار بعض قياداته على الخضوع لسياساتهم بالقهر والتهديد.

وأوضح البيان أن ما يجري من محاولة السطو على المؤتمر في صنعاء يأتي لشرعنة الجرائم الحوثية، لذلك فإن ما سيصدر عنها لا يعكس آراء للحزب.

وأكدت قيادة المؤتمر أن الغالبية العظمى من أعضاء اللجنة العامة واللجنة الدائمة للمؤتمر أصبحوا خارج صنعاء، وأن أي اجتماع يخطط له في صنعاء لا علاقة له بالمؤتمر.

وأكدت قيادة المؤتمر أن هزيمة المشروع الحوثي لن تتم إلا في مواجهة المشروع الإيراني واستعادة الدولة تحت مظلة الشرعية الدستورية.