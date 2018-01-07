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الحدث اليمن

نائب المبعوث الأممي يبدأ بصنعاء محاولة إحياء السلام

المصدر: الحدث.نت
وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي ومعين شريم نائب المبعوث الأممي إلى اليمن
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يبدأ نائب المبعوث الأممي معين شريم محاولة لإحياء مشاورات السلام اليمنية.

وفيما استبقت الميليشيا اللقاءات المحتملة بين شريم وقيادات منهم بتوجيه اتهامات للأمم المتحدة بالانحياز إلى الحكومة الشرعية على لسان عضو المجلس السياسي التابع للانقلابيين، محمد البخيتي، أكد وزير الخارجية عبدالملك المخلافي التمسك بالشرعية وشروطها التي طرحتها مسبقاً للقبول بالمشاركة في أي مفاوضات وهي توقف الميليشيات عن كل جرائمها بحق السياسيين والمدنيين في اليمن.

وأضاف المخلافي أن من ضمن الشروط الإفراج عن كافة المعتقلين ووقف اعتداءاتها ورفع الحصار، والسماح بإيصال مواد الإغاثة الإنسانية وإبداء استعدادهم للالتزام بالمرجعيات الثلاث التي يجب أن يبنى عليها أي حوار قادم.

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