نائب المبعوث الأممي يبحث مع الحوثيين استئناف المفاوضات

وصل معين شريم نائب المبعوث الأممي إلى اليمن، إلى صنعاء لبحث سبل استئناف المفاوضات مع قيادات الانقلابيين الحوثيين حيث تعتبر هذه الزيارة الأولى له منذ تعيينه في منصبه.

وبعد وصول شريم للمطار اكد مسؤول في الحكومة اليمنية عدم وجود أي تحضيرات لمفاوضات مقبلة مع الميليشيات الانقلابية حيث لم يدل شريم بأي تصريح لدى وصوله.

ومن المتوقع أن يلتقي شريم بقيادات من الميليشيات الحوثية لبحث سبل استئناف المشاورات بين الأطراف اليمنية. وقال عضو المكتب السياسي لميليشيات الحوثي محمد البخيتي ان زيارة شريم لن تقدم أو تؤخر في حل الصراع متهما الأمم المتحدة بأنها لا تملك توجهاً حقيقياً لايجاد مخرج للازمة اليمنية.