البيضاء.. حصاد 3 سنوات من جرائم الحوثيين ضد المدنيين

كبدت المقاومة الشعبية بمحافظة البيضاء وسط #اليمن، ميليشيات الحوثي، خسائر بشرية فادحة من قياداتها ومقاتليها، خلال ثلاثة أعوام منذ بدء حربها على المحافظة عقب انقلابها على السلطة الشرعية، والتي قابلت ذلك بارتكاب جرائم وانتهاكات وحشية ضد المدنيين.

وكشفت إحصائية نشرها الموقع الإخباري الرسمي للجيش اليمني، إلى مقتل أكثر من 5000 من ميليشيا الحوثي وأكثر من 8000 مصاب منذ بداية الحرب على محافظة البيضاء، مشيرة إلى أنه بات يطلق عليها لقب "حصاد القيادات"، في إشارة إلى كثرة القيادات الحوثية التي لقيت مصرعها على يد مقاومة البيضاء.

وذكرت أن الميليشيا الانقلابية ارتكبت بالمقابل، أكثر من 8632 جريمة وانتهاكاً بحق المدنيين من أبناء البيضاء، تنوعت بين القتل والاختطاف والتعذيب وهدم المنازل وتهجير السكان، وذلك خلال الفترة من نهاية العام 2014م وحتى ديسمبر 2017م.

وأفادت بأن الحوثيين قتلوا 842 مدنياً في البيضاء، بينهم 38 طفلاً و12 امرأة، إضافة إلى 17 حالة تصفية وإعدام، وإصابة 1230 مدنياً بينهم 94 طفلاً، و64 امرأة، وبلغ عدد الممتلكات العامة المتضررة 253 مرفقاً تنوعت بين تضرر كلي وجزئي، وتدمير طال 84 مرفقاً تعليمياً، و17 مرفقاً صحياً، و115 مرافقاً حكومياً، و16 مرفقاً خدمياً، و6 مواقع أثرية و35 مركزاً دينياً.

ورصدت الإحصائية، 681 مبنى طالتها الأضرار الجزئية أو الكلية أو التدمير أو الاقتحام والاستيلاء ونهب محتوياتها من قبل الحوثيين، بينها مصانع ومحلات تجارية ومنازل ومؤسسات وشركات تجارية، كما اقتحمت الميليشيا 11 مسجداً وفرض خطباء بالقوة، و32 مدرسة.

ووثقت الإحصائية، احتجاز الحوثيين تعسفياً 782 شخصاً في البيضاء، بينهم 267 سياسياً، و9 إعلاميين، و98 ناشطاً، و20 طفلاً، و132 مخفيا قسرا، وتعذيب 64 شخصاً، واختطاف 365 مدنياً، بينهم 3 أطفال، و668 حالة تهجير قسري، و1688 حالة نزوح، وطال العقاب الجماعي 19 حالة، وتدمير 10 آبار مياه.

وبلغ عدد ضحايا الألغام التي زرعتها الميليشيا في المواقع التي تم دحرها منها في محافظة البيضاء 31 مدنياً، بينهم امرأة، و13 طفلاً.

وبحسب الإحصائية، فقد تم رصد 15 حالة نهب مال عام، و6 حالات نهب أراضي، و21 حالة أتاوات، ونهب مرتبات موظفين ولصالح المجهود الحربي وغيرها من الجرائم والانتهاكات بحق أبناء محافظة البيضاء من قبل ميليشيا الحوثي.

يذكر أن عملية عسكرية أطلقها الجيش اليمني، والتحالف العربي بقيادة السعودية، مؤخرا لتحرير محافظة البيضاء ونجحت حتى الآن في تحرير ثلاث مديريات في ظل تقدم ميداني متسارع مسنود بالمقاومة الشعبية الرافضة لمشروع الحوثيين والتي ظلت تقاومهم منذ انقلابهم على السلطة الشرعية.