الجيش اليمني يسيطر على مواقع الانقلابيين في جبهة البقع

شهدت الجبهات العسكرية في #اليمن الاثنين تطورا بارزا مع إعلان الجيش الوطني استعادة سلسلة جبلية بمديرية كتاف و #البقع بمحافظة #صعدة شمالي البلاد، قرب الحدود مع السعودية.

ووفق المركز الإعلامي للقوات المسلحة، فإن الجيش تمكن وبغطاء جوي من مقاتلات التحالف من استعادة مواقع جديدة في جبهة البقع في محافظة صعدة معقل #ميليشيات_الحوثيين.

وهي قريبة من الخط الدولي الرابط بين مديرية كتاف والبقع ومدينة صعدة بعد معارك عنيفة مع المليشيات التي تكبدت خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

وأشار إلى أن السيطرة على سلسلة جبال أم العظم تقطع خطوط إمدادات ميليشيا الحوثي وتمنع تسللهم إلى الحدود السعودية.