اليمن.. الشرعية تصد هجوما للميليشيات بالعبدية

وسعت قوات الشرعية هجومها على تجمعات ومواقع #ميليشيا_الحوثي جنوب وغرب مديرية حيس في محافظة #الحديدة، تزامناً مع قصف مدفعي مكثف.

وفي محافظة البيضاء، اندلعت اشتباكات عنيفة مع الميليشيات الانقلابية، ونقل موقع "سبتمبر نت" عن مصادر ميدانية أن #قوات_الشرعية شنت هجوماً على مواقع الميليشيات في جبهة الحازمية بمديرية الصومعة.

كما نجحت في صد هجوم للميليشيات على منطقة العبدية بالمنطقة الفاصلة بين محافظتي البيضاء ومأرب.

وفي تعز قصفت مدفعية الجيش الوطني مواقع ميليشيات الحوثي الانقلابية بمديرية مقبنة غرب المحافظة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المتمردين.

إلى ذلك نصبت قوات الجيش الوطني كميناً استهدف تعزيزات للميليشيات في قرية حجيج بمديرية مقبنة، لقي على إثره عدد من عناصر الميليشيات مصرعهم وأصيب آخرون، إضافة إلى تدمير عدد من الآليات.