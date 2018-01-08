بالصور.. أسلحة استعادها الجيش اليمني من معقل الحوثيين

نشر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، الاثنين، صورا للأسلحة التي استعادها من #ميليشيات_الحوثي الانقلابية، في المعارك الدائرة بمعقلها الرئيس بصعدة أقصى شمال #اليمن.

وأفاد المركز، أن هذه الأسلحة تم استعادتها خلال المعارك التي دارت، بسلسلة جبال أم العظم شرقي سوق البقع بمحافظة صعدة.

وتمكن الجيش اليمني بغطاء جوي من مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية من تحرير سلسلة جبال أم العظم بمديرية كتاف والبقع بمحافظة صعدة شمالي البلاد، قرب الحدود مع السعودية.

وقال قائد محور صعدة العميد عبيد الأثلة، "أن الجيش تمكن من السيطرة على سلسلة جبال "أم العظم" القريبة من الخط الدولي الربط بين مديرية كتاف والبقع ومدينة صعدة بعد معارك عنيفة مع ميليشيا الحوثي".

ودفع الجيش اليمني والتحالف العربي بقيادة السعودية، بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى محور صعدة وذلك للمشاركة في العملية العسكرية لتحرير صعدة وقطع رأس الأفعى، في إشارة إلى زعيم المتمردين عبدالملك الحوثي.