أسير حوثي يعترف: تدربنا على يد خبراء بميليشيات حزب الله

وزع الجيش الوطني اليمني، فيديو لاحد الأسرى من ميليشيات الحوثي في محافظة الجوف بينهم خبير مدفعية وصواريخ اعترف بتلقي تدريبات مع عشرات آخرين على ايدي عناصر من ميليشيات حزب الله اللبناني تحت اشراف خبير يدعا ساجد.

وأكد في اعترافاته انه تلقى التدريب مع 39 عنصرا حوثيا وبعدها تم توزيع المتدربين على جبهات الجوف وصعدة وحجة في مناطق حدودية مع السعودية.

وفي 8 يناير الجاري، أعلن قيادي حوثي مسؤول عن جبهة حيس والخوخة في #اليمن استسلامه وتسليم نفسه للقوات الإماراتية، كما أبدى استعداده للعمل مع قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.

وكشف أن ميليشيات #الحوثي الإيرانية تجبر الأهالي على الانضمام لها، وتتخلى عنهم وتتركهم في معاناة، كما تدفع بالأطفال إلى ساحات القتال وتضعهم في الصفوف الأمامية في المعركة.

وأضاف: "من يرفض الانضمام إلى ميليشيات الحوثي الإيرانية يتم استهدافه وطرده من المنطقة وتشريده مع أسرته".

