اغتيالات غامضة في صفوف قيادات حوثية برصاص مجهولين

في صنعاء تُجرى عملية اغتيالات غامضة في صفوف قيادات عسكرية ومدنية حوثية برصاص مسلحين مجهولين وخاصة في الآونة الأخيرة، وذكرت مصادر في صنعاء أن الضابط الحوثي العميد علي الغراسي نائب الأمن المركزي قتل داخل منزله في حي عصر غربي صنعاء برصاص مسلحين.

وذكرت مصادر مطلعة إن المتهم الأول في الحادثة هو أبو علي الحاكم القيادي الحوثي ومسؤول الاستخبارات العسكرية، وتشير المصادر إلى أن ذلك يأتي ضمن صراع الأجنحة داخل صفوف الميليشيات.

وتضيف المعلومات أن أبو علي الحاكم شكل فرق اغتيالات في الآونة الأخيرة لتصفية خصومه ومنافسيه والموالين لهم واضعافهم بعمليات اغتيالات حتى يتسنى له توسيع نفوذه.

وفي عملية اغتيال أخرى تلت مقتل الغراسي، قتل القيادي الحوثي محمد الغيلي مشرف منطقة سعوان شرق صنعاء برصاص مسلحين مجهولين أيضا.

وخلال الأيام الماضية قتل عدد من مشرفي الحوثيين في بعض حارات صنعاء، في عمليات غامضة نسبت إلى ما عرف بقناص صنعاء، غير أن مصادر مختلفة لا تستبعد أن يكون الأمر يتعلق بتصفية حسابات وصراع أجنحة في صفوف الميليشيا الانقلابية، خاصة وأن صنعاء تقبع اليوم تحت قبضتها الأمنية منذ قتلها صالح ومطاردة أنصاره.