الخارجية اليمنية تخاطب الأمم المتحدة حول انتهاكات الحوثي

وجهت وزارة الخارجية اليمنية خطابات عاجلة لكل من أمين عام الأمم المتحدة، والمبعوث الأممي ولد الشيخ أحمد وسفراء الدول الثماني عشرة الراعية للسلام في اليمن بشأن الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها الميليشيات الحوثية ضد المدنيين والمعارضين لها.

وقالت وزارة الخارجية ان انتهاكات الميليشيات ارتفعت وتيرتها خلال ديسمبر الماضي وعقب اغتيال الرئيس السابق صالح والتمثيل بجثته، والتنكيل بقيادات وأعضاء ومناصري المؤتمر الشعبي العام، إضافة الى حالات الإعدام المتعمدة للمعتقلين في سجون الميليشيات ، داعية الى إجبار الميليشيات على إنهاء مظاهر القمع والاعتقال والافراج عن المعتقلين.

