ميليشيا الحوثي تفرض حراسة مشددة على رئيس البرلمان اليمني

قالت مصادر في صنعاء أن ميليشيا الحوثي فرضت حراسة مشددة على منزل يحيى الراعي رئيس مجلس النواب ووضعته تحت الاقامة الجبرية.

وتشير المصادر الى أن الحوثيين يتخوفون من خروج الراعي من صنعاء، حيث يقومون بتفتيش سياراته أثناء الدخول والخروج.

وأضافت المصادر أن الميليشيا تقوم بتفتيش النساء بواسطة عناصر نسائية تابعة لها، كما تقوم بمرافقة تحركات الراعي بعربة عسكرية وعدداً من عناصرها ، وذكرت المصادر أن ميليشيا الحوثي تخشى مغادرة الراعي للعاصمة صنعاء، حيث ترى بأنه آخر ورقة سياسية تراهن عليها لعقد جلسات برلمانية لصالحها بعد قتلها صالح.

