الأمم المتحدة: على الحوثي التوقف عن تهديد خطوط الملاحة

دعا منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في #اليمن، جيمي ماكغولدريك، #ميليشيات_الحوثي للامتناع عن تهديد خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر، كما دعا تحالف دعم الشرعية في اليمن لمواصلة السماح بدخول السفن للموانئ اليمنية.

ورحب المسؤول الأممي بما وصفها بالخطوة البناءة المتمثلة في فتح #ميناء_الحديدة والصليف على البحر الأحمر أمام الشحنات التجارية والإنسانية، لافتاً إلى أن اليمن يستورد حوالي 90 بالمئة من احتياجاته الأساسية من الغذاء، وتقريبا كل احتياجاته من الوقود والأدوية، وأشار إلى أن عمل جميع الموانئ بما في ذلك موانئ الحديدة والصليف وعدن، أمر بالغ الأهمية، لتلبية الاحتياجات الحيوية لليمنيين.

وفي سياق آخر قالت مصادر مطلعة في العاصمة اليمنية صنعاء إن ميليشيات الحوثي الانقلابية اختطفت نجلي وحفيد يحيى الراعي، رئيس مجلس النواب والأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام، واحتجزتهم كرهائن للضغط عليه ومنعه من مغادرة صنعاء.

وأوضحت المصادر أن عمليةَ الخطف تمت بعد مداهماتِ لمنازل قيادات في حزب المؤتمر خلال الأيام الماضية.

ووفق مصادر مقربة من الراعي فإن الميليشيات رفضت الإفراج عن المخطوفين، لكنها وعدت بتحسين ظروف اعتقالهم.

وكانت الميليشيات شددت إجراءاتها الأمنية حول منزل الراعي وعززت عملية المراقبةِ لتحركاته خشية هروبه من صنعاء.