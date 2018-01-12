الجيش اليمني يسيطر على جبال أم العظب بصعدة

تمكن الجيش الوطني من إحكام قبضته على سلسلة جبال ومرتفعات #أم_العظب الاستراتيجية، وتحرير عدة تلال محيطة بها منها تلتي فرعون ومصطفى بمحافظة #صعدة.

ويأتي ذلك بعد معارك عنيفة ضد #ميليشيا_الحوثي في محور البقع، وقال مصدر ميداني أن الجيش الوطني خاض معارك عنيفة ضد مليشيا الحوثي في محور البقع وحققوا انتصارات كبيرة وكبدوا الميليشيات خسائر بشرية ومادية فادحة واغتنموا كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والأليات والدراجات النارية.

ويضيق الجيش اليمني، باسناد من التحالف العربي، الخناق على ميليشيا الحوثي في معقلها الرئيس بصعدة من عدة محاور، في إطار عملية عسكرية أطلق عليها "قطع رأس الأفعى"، في إشارة الى زعيم المتمردين عبدالملك الحوثي.

إلى ذلك، استعاد الجيش اليمني، الخميس، مواقع استراتيجية في مديرية القبيطة شمال محافظة لحج (جنوب البلاد)، وكبد ميليشيا الحوثي خسائر فادحة في الأرواح والمعدات.

وأفاد مصدر عسكري، ان قوات الجيش الوطني حررت بالكامل جبل الحمام الاستراتيجي المطل على قاعدة العند الجوية.

وأضاف أن المعارك أسفرت عن مقتل وجرح العشرات في صفوف المليشيا الانقلابية، حيث أن 12 جثة من قتلاها ما زالت متناثرة في أرض المعركة، وتم أسر أربعة عناصر، بالإضافة لاغتنام بعض الأسلحة والذخائر.