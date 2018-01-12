نجل شقيق صالح:نسعى للسلام في اليمن بالتنسيق مع السعودية

دعا #طارق_صالح نجل شقيق الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح إلى تحقيق السلام في اليمن بالتنسيق مع السعودية.

وكانت قوات الشرعية قد أعلنت وصولَ طارق نجل شقيق الرئيس السابق علي عبدالله صالح إلى مدينة شبوة تحت حراسة مشددة.

وأفادت مصادر في حزب المؤتمر الشعبي أن العميد طارق صالح توجه إلى شبوه لتعزية أسرة الأمين العام للحزب عارف الزوكا الذي قتلته الميليشيات داخل المستشفى بعد إصابته خلال مقتل الرئيس السابق على عبدالله صالح ويأتي وصول طارق بعد تضارب الأنباء حول مقتله أو اعتقاله.

وهذا هو الظهور الأول الذي يضع حدا للجدل حول مصير العميد طارق صالح، والتي تؤكد شكوك #ميليشيات_الحوثي أنه على "قيد على الحياة"، حيث ظلت تبحث عنه منذ انتهاء الاشتباكات التي كان يقودها ضدهم في صنعاء، عقب دعوة الرئيس السابق للانتفاضة الشعبية على الحوثيين، ولم تصدق بيانات النعي التي نشرت حول مقتله مع "عمه".

ونقلت مصادر حضرت تقديمه للعزاء في منزل الزوكا، أن طارق صالح، ذكر في تصريح مصور، أنه فضل إعطاء الظهور الأول في شبوة لمكانتها ومكانة أهلها في قلبه، و لرمزيتها الوطنية في قلوب كل #اليمنيين.

وكانت ميليشيا الحوثي، قد وزعت صور العميد طارق صالح كمطلوب أمني، وشنت حملات مداهمات واسعة في منازل صنعاء، واتبعت عدداً من الحيل بينها إعادة تشغيل رقمه الهاتفي الشخصي، واعتقال رفاقه، في محاولة للوصول إليه، لكنها أخفقت، فيما لم يتضح حتى الآن طريقة إفلات العميد طارق صالح من صنعاء.

وتعتبر ميليشيا الحوثي، العميد طارق صالح "العقل المدبر" لجميع تحركات الرئيس الراحل، والمطلوب "رقم واحد"، ووضعته في قائمة أهدافها.

ومن المتوقع أن يثير ظهور العميد طارق صالح مخاوف #الحوثيين من قيادته لتحرك عسكري جديد ضدها، وذلك بوصفه "الرجل القوي"، وخوفاً من انتقامه لمقتل "عمه"، خاصة لما عرف به من حنكة عسكرية وشجاعة في مواجهتهم.