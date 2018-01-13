اليمن.. اعتقال عناصر تابعة لخلايا نائمة حاولت زرع متفجرات

ألقت الأجهزة الأمنية اليمنية في الجوف القبض على عناصر تابعة لخلايا نائمة وبحوزتهم ألغام ومتفجرات كانوا على وشك زراعتها في منطقة اليتمة بمديرية خب والشعف..



وقال القائم بأعمال مدير أمن الجوف العقيد عبد الله محسن البرير، ان الاعتقالات تمت بفضل تفعيل الأجهزة الأمنية في المديريتين مباشرة بعد استعادة منطقة اليتمة والمهاشمة حيث وضعت الأجهزة الأمنية نقاط تفتيش في مداخل ومخارج المنطقة وحركت الدوريات لتأمين المنطقة.

هذا وطالب البرير وزارة الداخلية بتقديم المزيد من الدعم للأجهزة الأمنية في المحافظة حتى تتمكن من أداء مهامها على أكمل وجه.



