اليمن.. وفاة مختطف بعد تعرضه للتعذيب في معتقل للحوثيين

انتهاكات الحوثيين لحقوق الإنسان في #اليمن تطفو على السطح من جديد مع وفاة أحد #المختطفين اليمنيين تحت التعذيب في معتقلات #ميليشيات_الحوثي.

المختطف، أحمد علي صالح، قتل بعد أن تعرض لأقسى أنواع التعذيب في معتقل الحوثيين في محافظة #البيضاء. وطلب أحد المشرفين الحوثيين من أسرة الضحية القدوم إلى المستشفى لاستلام جثته.

وكشف وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمني، نبيل عبد الحفيظ، عن 120 يمنياً قضوا تحت التعذيب في #معتقلات الحوثيين.

منظمات حقوقية وأمنية أكدت اختطاف وإخفاء الحوثيين قسراً أكثر من 18 ألف شخص في مختلف محافظات البلاد منذ عام 2014.

ويعاني المختطفون والمخفيون من أوضاع صحية متردية من جراء سوء المعاملة في سجون الميليشيات دون مسوغ قانوني يستوجب احتجازهم.