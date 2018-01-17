بعد الوديعة السعودية.. ارتفاع قيمة الريال اليمني

تراجع سعر صرف الدولار الأميركي في #عدن، الأربعاء، من 520 إلى 453 ريالا بعد ساعات على الإعلان عن #الوديعة_السعودية.

وكان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وجه بإيداع ملياري دولار كوديعة سعودية في حساب البنك المركزي اليمني لمساعدة الحكومة في الحد من انهيار الاقتصاد ووقف تدهور سعر صرف #العملة_المحلية والحد من معاناة الشعب اليمني.

وتوقع خبراء اقتصاديون يمنيون تحسن وضع العملة المحلية خلال الأيام القليلة القادمة بارتفاع سعر صرف الريال مقابلا العملات الأخرى بعد الانهيار الحاد الذي أصابها خلال الأيام الماضية.