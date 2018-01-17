قيادات ميدانية تابعة للحوثي تنضم للشرعية اليمنية

أعلنت مجاميع قبليةٌ وقياداتٌ ميدانية تابعة لميليشات الحوثي الانقلابية في مديرية برط العنان تأييدها للشرعية وانحيازها للقتال في صفوف الجيش الوطني في منطقة اليتمة بمحافظة الجوف.

وقال أركانُ حرب المنطقة العسكرية السادسة العميد الركن منصور ثوابة خلال استقباله مع محافظ الجوف للقيادات المنحازة للشرعية، إن الجيش الوطني فتح صفحةً جديدة أمام كل من أعلن انحيازه الى جانب الشعب والشرعية، مؤكدا أن الجيش لن يشهر سلاحَه إلا ضد من يقف في صفوف ميليشيات الإنقلاب.

من جانبهم أكد المنضمون الى الشرعية وقوفهم ومشاركتهم الفاعلة في معركة تحرير المناطق التي لاتزال تحت سيطرة الميليشيات.

إلى ذلك.. دعا رئيس هيئة الاركان اليمني في أول تصريح له منذ دخوله المستشفى اثر اصابته في المعارك جميع المواطنين الشرفاء إلى الاصطفاف خلف الشرعية والقتال ضد جماعة الحوثي التي وصفها بالمجرمة.