ميليشيا الحوثي ترفض الكشف عن مصير 15 فتاة مخطوفة

قالت مصادر في العاصمة اليمنية #صنعاء إن ميليشيات الحوثي رفضت الكشف عن مصير أكثر من 15 فتاة قامت الميليشيات باختطافهن أثناء تظاهرة ضد الانقلابيين في الثالث عشر من الشهر الجاري.

الميليشيات قمعت التظاهرة واعتدت بالضرب على المشاركات وتم اختطاف بعضهن، وأكدت المصادر أن المعتقلات تعرضن للضرب والتعذيب أثناء اعتقالهن، وتم نقلهن إلى جهة غير معروفة.

واضافت المصادر أن عائلات المختطفات طرقت كل الأبواب لمعرفة مصير بناتها والمطالبة بالإفراج عنهن، دون جدوى.

وكانت صنعاء أيضا على موعد مع اختطاف موظف في منظمة الهجرة الدولية ونقلوه إلى جهة مجهولة، حيث اختطف مسلحون حوثيون هشام نجل الصحفي عبدالرحمن بجاش رئيس تحرير صحيفة الثورة سابقا ، وجرى اختطافه أثناء خروجه من عمله.

وفي صعدة كان الضحايا هم الأطفال، حيث اختطفت الميليشيات نحو ثلاثة وثلاثين طفلا في مديريات ساقين ومنبه وضحيان والصفراء، ومعظم الأطفال لم تتجاوز أعمارهم العاشرة.

