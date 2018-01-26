الجيش الوطني اليمني يتقدم لكسر الحصار عن تعز

حرر الجيش اليمني، بإسناد من مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية، مساء الخميس، مناطق جديدة في #تعز، ضمن العملية العسكرية الواسعة التي انطلقت اليوم، لاستكمال تحرير محافظة تعز ورفع الحصار المفروض عليها من ميليشيا الحوثي الانقلابية بشكل كلي.

ونقلت وكالة الانباء الرسمية، عن مصدر عسكري، إن المواجهات الدائرة في الجبهة الشمالية الغربية أسفرت عن تحرير مناطق شمال مدينة تعز وصولا إلى جبل الوعش الاستراتيجي، وأوضح انه يجري تمشيط بعض الخلايا والقناصة في الجبل الذي يطل على شارعي الستين والخمسين".

وبحسب المصدر، فإنه باستكمال تحرير جبل الوعش سيتم قطع خطوط الإمداد وفصل الجبهة الغربية عن الجبهة الشرقية في مدينة تعز.

وأضاف "أن المعارك أسفرت عن مقتل أكثر من 35 وإصابة العشرات من الميليشيات جراء الضربات الموجعة لمقاتلات التحالف العربي والمواجهات الضارية في مختلف محاور القتال".

وفي سياق متصل، أكدت مصادر ميدانية، أن مقاتلات التحالف العربي، شنت، مساء الخميس، أكثر من 5 غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات ميليشيا الحوثي في جبل أومان بالحوبان شرق تعز، فيما استهدفت غارة أخرى مواقع للميليشيا في منطقة الكحل شمال الدفاع الجوي ما أسفر عن تدمير دبابة.

وكان قائد محور تعز اللواء خالد فاضل ، اعلن الخميس، انطلاق عملية عسكرية شاملة لتحرير ما تبقى من أجزاء غير محررة في محيط مدينة تعز بدعم واسناد مباشر من قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.

وكان #الجيش_اليمني، أطلق بدعم من #التحالف_العربي بقيادة السعودية، الخميس، عملية عسكرية واسعة لفك الحصار المفروض على مدينة تعز من قبل #ميليشيات_الحوثي الانقلابية منذ 3 سنوات، واستكمال تحرير ما تبقى من محافظة تعز جنوب غرب البلاد.

وأكد بيان صحافي صادر عن قيادة محور تعز العسكري، أن العملية تشارك فيها الألوية والوحدات العسكرية التابعة للمحور بمساندة من طيران التحالف العربي.

وأوضح البيان أن صقور الجو في طيران التحالف العربي كان لهم الدور الكبير في تكبيد الميليشيات الانقلابية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، بتنفيذ ضربات مركزة ودقيقة استهدفت آليات وتعزيزات للميليشيات.

وأفاد أن الضربات الجوية رافقها تقدم ملحوظ لقوات الجيش الوطني في القطاع الشمالي والشمالي الغربي لتعز في ظل انهيار وحالة فرار وارتباك في صفوف الميليشيات.

ونفى البيان صحة ما يشاع عن حدوث ضربات جوية خاطئة استهدفت مواقع الحيش الوطني، واعتبرها محاولة يائسة لإضعاف المقاتلين في تأدية مهامهم نحو تحرير المحافظة ومواصلة دحر الميليشيات الانقلابية.

