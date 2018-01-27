الجيش اليمني: نتقدم في صعدة معقل الحوثي من 3 محاور

احرزت قوات الجيش الوطني اليمني والمقاومة، تقدما كبيرا في جبهة كرش شمال محافظة لحج وسط تراجع لمليشيات الحوثي بحسب ما أفادت مصادر ميدانية.



المصادر ذاتها اضافت ان الجيش والمقاومة تقترب ايضا من السيطرة على منطقة الشريجة الواقعة على الطريق الرئيس المؤدي الى تعز.

ويأتي هذا التقدم بالتزامن مع معارك عنيفة تدور بين قوات الجيش الوطني وميليشيا الحوثي في محيط مدينة تعز وسط اليمن.

إلى ذلك أطلقت قوات الجيش اليمني عملية عسكرية واسعة السبت لتحرير مركز مديرية كتاف البقع في صعدة، من سيطرة المليشيات.

وقال العميد عبيد الأثله، قائد محور #صعدة إن قوات الجيش مسنودة بالتحالف العربي لدعم الشرعية في #اليمن ، تخوض معارك ضارية مع مليشيا الحوثي الانقلابية ضمن عملية تحرير محافظة صعدة من 3 محاور.

وذكر أن قوات الجيش زحفت نحو العديد من الموقع والتباب المحيطة بمركز المديرية، محققة تقدماً نوعيًا في خطتها القتالية.

إلى ذلك، أضاف الأثلة أن المليشيات تفر من أمام قوات الجيش وتترك مواقعها بحثاً عن النجاة من الموت.

من جانبه، قال العميد ذياب القبلي قائد لواء 103 إن الايام القادمة ستكون مليئة بالمفاجئات، مؤكداً أن صفوف المليشيا الانقلابية تشهد انهيارات متسارعة وفرار العشرات من عناصرها وسط تقدم قوات في جبهتي العطفين والمليل.

وفي الحديدة، أعلن #الجيش_اليمني، الجمعة، اقترابه من السيطرة على مركز مديرية حيس جنوب الحديدة غرب #اليمن، وذلك بعد تحريره بدعم من التحالف العربي عدة مناطق جديدة هناك، واستكمال الحصار عليها من اتجاه الخوخة غربا وموزع جنوبا.