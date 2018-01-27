الجيش اليمني يتقدم في تعز.. ويستعيد مديرية حيس بالحديدة

أعلن #الجيش_اليمني، الجمعة، اقترابه من السيطرة على مركز مديرية حيس جنوب الحديدة غرب #اليمن، وذلك بعد تحريره بدعم من التحالف العربي عدة مناطق جديدة هناك، واستكمال الحصار عليها من اتجاه الخوخة غربا وموزع جنوبا.

وأوضح ركن عمليات لواء صقور تهامة في الجيش اليمني، العقيد فاروق الخولاني، أن القوات أصبحت على بعد 4 كيلومترات عن مركز مديرية حيس، وسط تقدمات متسارعة في الأثناء خلال المعارك الدائرة ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وأكد أنه تم خلال المعارك المستمرة تحرير قرى ومناطق القرينية وحسي أحمد ومحوى السبيع والخرابا وحسي الحنجلة ودار ناجي، ومفرق حيس الخوخة في مديرية حيس جنوب الحديدة.

وبالتزامن، شنت مقاتلات التحالف غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات وتعزيزات للميليشيات الحوثية في حيس، لدعم تقدم الجيش الوطني، بحسب مصادر ميدانية.

وتقع حيس بالقرب من شريط ساحلي يربط عاصمة محافظة الحديدة غرب اليمن، بمنطقة باب المندب.

ويأتي هذا التقدم بعد استكمال تحرير منطقتي النجيبة والهاملي شمال موزع، وتطهير جيوب الميليشيات في قرى ومناطق شمال مديرية المخا غربي تعز.

وتشهد صفوف ميليشيات الحوثي انهيارات متسارعة وفرار العشرات من عناصرها في عدد من الجبهات، على وقع الضربات العنيفة والهزائم المتوالية من الجيش اليمني بدعم من التحالف العربي.

