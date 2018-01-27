الحكومة اليمنية: الحوثيون ليس لديهم إرادة حقيقية للسلام

شككت الحكومة اليمنية الشرعية في نتائج اللقاء المرتقب بين الحوثيين والفريق الأممي في مسقط.

وقال راجح بادي، المتحدث باسم الحكومة اليمنية، لصحيفة الشرق الأوسط، إن الانقلابيين يريدون إرسال رسالة للداخل اليمني بأنهم يجلسون في الطاولة مع الأمم المتحدة ويجتمعون معها رغم قتلهم حليفهم السابق علي عبد الله صالح، مضيفاً أن الحوثيين ليس لديهم إرادة حقيقية للسلام، مؤكداً أن أن اللقاء لن يثمر عن أي نتائج إيجابية.

وقال بادي إن الحوثيين قد أرسلوا رسالة إلى الأمم المتحدة بقبول عقد لقاء في مسقط من دون شروط، وكان ذلك في 14 يناير الحالي حتى قبل إعلان استقالة ولد الشيخ أحمد.

ونقلت الصحيفة عن مصدر دبلوماسي غربي أن أفكارا تناقش مسألة خوف ينتاب الحوثيين بعد الأحداث الأخيرة، وأنها تبحث الآن عن مخرج.