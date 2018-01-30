عدن.. عودة الهدوء والانفصاليون منتشرون في الأحياء

أكدت مصادر أمنية، الثلاثاء، عودة الهدوء إلى أحياء عدن كاملة بعد تدخل قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن واتفاق أطراف الصراع على وقف إطلاق النار.



وقد حلقت طائرات التحالف على ارتفاع منخفض في سماء عدن لمراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وانسحاب جميع القوات من أحياء المدينة وشوارعها وعودتها إلى ثكناتها.



فيما أكد شهود عيون أن القوات الموالية للانفصاليين لا تزال منتشرة في معظم أحياء عدن وتحاصر المجمع الرئاسي في معاشيق، بعد أن أحكمت سيطرتها على عدد من المواقع والثكنات التي كانت تتمركز فيها قوات من ألوية الحماية الرئاسية وكان آخرها معسكر اللواء الرابع حماية رئاسية الذي تمت السطيرة عليه صباح اليوم.

هذا وأكدت وزارة الداخلية اليمنية، التزامها بالتعامل إيجابيا مع بيان تحالف دعم الشرعية في اليمن، بخصوص تهدئة الأوضاع في العاصمة المؤقتة للبلاد، مدينة عدن.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان لها، نشرته وكالة سبأ الرسمية أنها أصدرت تعميما فوريا وعاجلا للوحدات العسكرية من القوات المسلحة والأمن بوقف إطلاق النار.

وذكرت في ذات الوقت، أن إطلاق النار من قبل، كان للدفاع عن النفس وحماية المؤسسات الحكومية والمواطنين والممتلكات العامة والخاصة. وجددت سرعة إيقاف جميع الاشتباكات فوراً وإنهاء جميع المظاهر المسلحة في المدينة.